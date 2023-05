Tentativa de homicídio em Marialva

Neste domingo (7) uma equipe ROTAM recebeu informações de que havia ocorrido um disparo de arma de fogo em um bar localizado em Marialva. Ao chegarem no local, foi indicado que os autores da ação estavam em um veículo VW/Golf de cor prata e estariam perseguindo a vítima e efetuando disparos na via pública. A equipe foi então informada de que a vítima estava homiziada dentro de uma igreja próxima. Ao chegarem à igreja, a equipe encontrou a vítima, identificada como M.L.X., que apresentava um ferimento na região da face, aparentemente uma coronhada.

Enquanto isso, os autores foram vistos próximos ao veículo VW/Golf, mas ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga a pé. Um dos indivíduos foi acompanhado pela equipe policial e foi encontrado na Rua João Paschoini. Ele corria segurando uma pistola na mão e foi abordado pela equipe. Com ele foi localizada a arma em que empunhava, sendo uma pistola, municiada com doze munições de nove milímetros. O indivíduo também apresentava um ferimento no pé direito.

A equipe ainda encontrou um estojo deflagrado de munição nove milímetros no veículo VW/Golf envolvido no ocorrido. Tanto a vítima quanto o autor foram encaminhados para o pronto atendimento de Marialva para receber atendimento médico; no entanto, ambos receberam alta médica e foram liberados.

Na delegacia, a vítima relatou que o segundo autor envolvido reside em determinado endereço. A equipe então se deslocou ao local e visualizou duas pessoas dentro de um veículo Fiat/Uno estacionado. O indivíduo sentado no assento do motorista trajava uma camisa e uma blusa de cor preta, com o forte indício de que poderia ser o outro envolvido. Foi encontrada com ele uma pistola, 9mm municiada, além de um carregador de pistola. Foi dado voz de prisão a ele, sendo encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.