Tentativa de homicídio no Boa Vista é investigada

Na noite da última terça-feira (20), um homem de 32 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em Mandaguari. A vítima foi atingida no braço e no fêmur, enquanto que a esposa saiu ilesa. Eles saiam de casa e o homem foi atingido dentro do veículo. Ele foi socorrido por familiares e encaminhado ao Pronto Atendimento da cidade antes de ser transferido para o Hospital Universitário de Maringá.

As investigações da Polícia Civil apontam que o crime pode estar relacionado a um boletim de ocorrência registrado contra a vítima há cerca de um mês.

As autoridades afirmam que a esposa da vítima não conhece os atiradores e que as investigações continuam a fim de esclarecer o caso e identificar os responsáveis pelo crime.