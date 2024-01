Terreno à venda no Jardim Pinheiro

Venda – Terreno – 326,62m²

* R$ 140.000,00 *

– Aceita Veículo Como Parte do Pagamento.

– Entrada: R$ 40.000,00 Dinheiro, Restante Veículo e Parcelas.

– Jardim Pinheiro, Quadra C, Lote 8A.

Contato para informações: 43999118292