Tiago Amaral e vereadores de Mandaguari buscam novos equipamentos para Acaman

“O que aconteceu com a Acaman tomou conta do coração de todos em Mandaguari e também do nosso coração. Hoje você tem trabalho, amanhã um incêndio acaba com tudo, hoje você tem um sustento e amanhã não tem mais”, disse Tiago Amaral ao abrir a reunião com o secretário de desenvolvimento sustentável, Valdemar Jorge.

Tiago Amaral esteve na Sedest junto dos vereadores Eron, Sebastião e Daniel Gambá em busca de uma solução para a Acaman (Associação dos Catadores de Reciclagens de Mandaguari). Um incêndio de grandes proporções que tomou conta do barracão, no dia 6 de fevereiro, e destruiu todos os equipamentos utilizados pela associação. Vinte e sete famílias dependem da renda obtida com o trabalho realizado na Acaman.

Assinada também pelo vereador Alécio, a solicitação foi entregue ao secretário com fotos que mostram como ficou a associação após o incêndio. O vereador Eron ressaltou que o pedido para novos equipamentos já tinha sido feito. “Nós tínhamos pedido ao Tiago novos equipamentos para a Acaman, mas agora a situação se tornou urgente”, comentou o vereador Eron.

O vereador Sebastião reforçou a importância do trabalho das famílias para a cidade e o meio ambiente. “Além do sustento, o trabalho executado pelas famílias ajudam o meio ambiente. O lixo que elas recolhem certamente iria para córregos e rios. O que nós chamamos de lixo pra eles é matéria-prima”, acrescentou o vereador Sebastião. As famílias recolhem cerca de 70 toneladas de lixo por mês. “É primordial ajudar às famílias e contamos com o deputado Tiago Amaral para encontrar uma solução”, acrescentou o vereador Daniel.

“Nossa solidariedade às famílias que fazem esse trabalho tão importante que é a reciclagem de lixo. Apesar do orçamento ainda não ter sido aberto, nós estamos aqui buscando uma solução, buscando um orçamento, um edital para viabilizar a compra de novos equipamentos”, disse Valdemar Jorge, secretário de desenvolvimento sustentável. O deputado Tiago Amaral disse que vai buscar outras alternativas. “Vamos conseguir recurso aqui ou em outro lugar”, comentou.