Tiago Amaral encaminha R$ 50 mil para CEVEC

O deputado estadual Tiago Amaral, o deputado mais votado de Mandaguari nas eleições de 2018, encaminhou para o Colégio Estadual Vera Cruz (CEVEC), R$ 50 mil reais, em recursos livres, para que a direção da instituição educacional invista em reforma do estabelecimento.

A indicação do recurso foi um pedido do empresário Marcos Jovino e dos vereadores Alécio Bento da Silva Filho, Daniel Antonio Martins (Gambá), Eron Rodrigues Barbiero, Sebastião Alexandre da Silva e Sidney Silva (Chiquinho), e vai atender a uma demanda do colégio.

Vale lembra que nos últimos anos, Tiago Amaral, junto ao Governo do Estado, disponibilizou R$ 500 mil reais (meio milhão de reais) para a construção do refeitório do CEVEC, um sonho de mais de 70 anos da comunidade, que foi realizado graças a verba e o empenho do deputado estadual.

Por Fernando Damas.