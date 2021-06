Tiago Amaral solicita barracas para feirantes de Jandaia do Sul

Uma boa notícia para os feirantes veio da visita recente do deputado Tiago Amaral à Jandaia do Sul. Em conversa com o empresário Zé da Gruta, que foi vereador e candidato à prefeitura, eles concretizaram o pedido de recurso para a compra de novas barracas para a Associação dos Produtores Feirantes de Jandaia do Sul (AFEJAN).

O deputado solicitou à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB) R$180 mil para compra de barracas, que vão dar cara nova à tradicional feira de produtores.

“Sabemos da importância para os pequenos produtores das novas barracas porque melhoram as condições de trabalho dos feirantes, agradam às pessoas que vem a feira, além de incentivar a agricultura familiar que é fonte de renda das famílias e também ajuda a movimentar a economia no município”, afirma Tiago Amaral, que também é produtor rural.

As barracas são antigas e a expectativa de dar cara nova à tradicional feira de Jandaia do Sul animou os feirantes. “Comprei a minha barraca quando comecei em 2004”, comenta Alberto Paggi. Para o presidente da Associação dos Produtores Feirantes de Jandaia do Sul (AFEJAN), Fabio Marafon, “sol, chuva e vento fazem parte do nosso dia a dia no campo e na feira. Tudo o que podemos melhorar nas condições de trabalho para os feirantes é bem-vindo”

“Essa parceria entre o deputado Tiago Amaral e o Zé da Gruta para Jandaia do Sul será muito importante para o município”, comentou o comerciante, Zé da Gruta.

Assessoria Tiago Amaral.