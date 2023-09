Tiago Amaral viabiliza R$ 800 mil para recape no Progresso

O deputado estadual Tiago Amaral viabilizou, junto aos Paraná Cidade, do Governo do Paraná, recursos de R$ 800 mil reais para o recape asfáltico do Jardim Progresso I, II e Planalto, levando melhorias para o trânsito e mobilidade urbana do bairro.

A solicitação junto ao deputado estadual foi feita pelos vereadores Sebastião Alexandre, Daniel Gambá, Eron Barbiero, do suplente de vereador Rivelino Polícia, além do ex-prefeito Ari Stroher e do empresário Marcos Jovino.

Para o vereador Sebastião Alexandre, o recurso é fruto de diálogo e o comprometimento das forças políticas que representam o município. “O dinheiro já está garantido pelo nosso deputado estadual Tiago Amaral. Estamos conversando com a prefeitura de Mandaguari, realizando estudos das ruas que estão mais críticas. Vai ser necessário colocar galerias em diversas ruas. O trabalho é árduo, mas o resultado será recompensador. Vai transformar o bairro”, comentou o vereador.

Por Fernando Damas.