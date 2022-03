Tiago Amaral viabilizou mais de R$ 15 milhões para Mandaguari

O deputado estadual Tiago Amaral (PSB) presta contas à população de Mandaguari, como parlamentar e o deputado mais votado da cidade. Eleito em 2014 e reeleito em 2018, em uma votação histórica no município, sempre buscou dar prioridade para a cidade e trouxe inúmeras realizações, sendo mais de R$ 15 milhões de reais entregues ao Executivo.

Tiago Amaral foi o responsável, junto ao Governo do Estado a trazer o Programa Escola Mil, que viabilizou a reforma das escolas estaduais José Luiz Gori, Vera Cruz, São Vicente Pallotti (hoje Cívico Militar), Ceebja Santa Clara – que precisou ser inteiramente reformado, pois sua estrutura estava comprometida, colocando em risco a vida de alunos, professores e funcionários do local, sendo referência para a região, mostrando a preocupação com a Educação de crianças e jovens mandaguarienses.

Além disso, o deputado entregou recursos de R$ 500 mil reais para a construção do refeitório do CEVEC, um sonho de quase 70 anos da comunidade escolar, que só foi possível graças ao mandato de Tiago Amaral.

A Saúde também está sendo tema de preocupação de Tiago Amaral, que disponibilizou recursos de mais de meio milhão de reais para aquisições de ambulâncias, kits de Fisioterapia, VigiaSUS (que é um programa que visa fortalecer e qualificar as ações de Vigilância em Saúde em todos os municípios do Paraná e em Mandaguari foi graças ao mandato do deputado, além de equipamentos hospitalares.

Outro sonho realizado pela comunidade mandaguariense é o asfalto no Jardim Cristina, onde moradores esperaram por mais de 30 anos para terem a dignidade do asfalto e rede de esgoto, com investimento de R$ 500 mil reais do gabinete de Tiago Amaral, que incluiu também Jardim Progresso e Lorena.

Tiago Amaral também foi o responsável junto ao Governo do Estado a aumentar o efetivo do Pelotão da Polícia Militar de Mandaguari, que no início de seu mandato como deputado contava com apenas 13 policiais, mas com as cobranças do deputado e sua força política, o efetivo aumentou e chegou a contar com 30 policiais ativos no município, com ROTAM, ROCAM, Patrulha Rural e também entregou para Mandaguari várias viaturas, inclusive uma Mitsubishi L-200, sendo o Pelotão da cidade, o único a receber uma viatura desse porte.

Com o compromisso de atuar em todas as áreas, Tiago cuidou pessoalmente da Lei estadual que dá o título de utilidade pública para o Instituto Promocional Jesus de Nazaré, para que assim o órgão possa receber recursos oriundos dos governos estaduais e federais.

Os mandaguarienses encontram no Gabinete do deputado Tiago Amaral, na Assembleia Legislativa, em Curitiba, sua segunda casa, onde são recebidos de portas abertas. Falando em casas, Tiago entregou também R$ 500 mil reais destinados à Cohapar, para a construção e términos de casas populares em Mandaguari.

Por Fernando Damas.