Tiago Amaral visita Mandaguari e acolhe pedidos do município

Em visita a Mandaguari, na sexta-feira, 29 de abril, o deputado Tiago Amaral conversou com representantes do município e se reuniu com o diretor do Hospital Cristo Rei de Mandaguari, acompanhado do empresário e amigo de longa data, Marcos Jovino.

Segundo o diretor do hospital, José Carlos Machado de Oliveira que está à frente da entidade desde 1990, atualmente são realizadas 80 cirurgias/mês pelo SUS e CISAMUSEP- Consórcio Intermunicipal de Saúde. “Com maior estrutura poderíamos chegar a 300 cirurgias por mês dentro do Programa Opera Paraná”, explica. O hospital dispõe de 70 leitos do SUS e mais 20 particulares atende o município e a região.

“O Tiago é claramente uma pessoa do bem, fez questão de conferir a situação pessoalmente. A reunião foi muito produtiva”, avaliou o diretor.

“O Hospital Cristo Rei é uma instituição com grande estrutura e que merece mais investimentos do município e do governo do estado para fazer frente aos atendimentos a população e vamos lutar por isso.”, afirmou Tiago Amaral sobre os pedidos feitos durante a reunião.

Outros pedidos

Os vereadores Alécio Bento da Silva Filho, Daniel Antônio Marins (Gambá), Eron Rodrigues Barbiero, Sebastião Alexandre da Silva e Sydnei da Silva (Chiquinho) entregaram ofícios com pedidos ao deputado.

Um dos pedidos é para a aquisição de um playground infantil para ser instalado na Praça Rosimeire Martini da Silva, nas Populares I, no valor de R$ 100 mil. O equipamento garantiria um espaço gratuito e seguro de socialização e brincadeiras para as crianças e entretenimento para as famílias da região.

Parceria de Tiago Amaral com Mandaguari

Entre as conquistas viabilizadas pelo deputado para Mandaguari estão: R$ 4 milhões para pavimentação, uma viatura para a PM, uma viatura para a Polícia Civil, R$ 100 mil para reforma da sede da Apae e R$ 550 mil para obras de melhorias do Colégio Estadual Vera Cruz.

“Há vários anos, o Tiago acompanha e atende Mandaguari. É um ótimo parceiro. Já ajudou a concretizar várias obras importantes para o nosso município. Conseguiu recursos na ordem de milhões para a pavimentação de vias que estavam em péssimo estado, quando chovia, a enxurrada levava muros, casas. A ação dele solucionou o problema”, reconhece o vereador Sebastião Alexandre da Silva.

O vereador Eron Rodrigues Barbiero destaca a gratidão dos mandaguarienses pelo trabalho de Tiago Amaral no município. “ Agradecemos ao deputado por muitos benefícios e emendas parlamentares em vários setores de Mandaguari, disponibilizou kit Educatron pro colégio Gori, a cozinha do colégio CEVEC, as pedras irregulares na estrada São Carlos que vão ajudar muito, principalmente, a agricultura. Agora, é a saúde, encaminhamos pedido de verbas para equipamentos e melhorias no Hospital Cristo Rei, muito necessárias neste momento”, explica.

Para o vereador Sydnei da Silva, o Chiquinho, Tiago Amaral é muito atuante no município. “Ele sempre está por aqui nos visitando. Já trouxe benefícios importantes em várias áreas como saúde, agricultura e conseguiu milhões de reais para pavimentação. Nos trata com respeito, educação, amizade e nunca deixou de nos dar retorno”, salienta.

O vereador Daniel Antônio Martins, o Gambá, destaca que Tiago Amaral é muito presente nas questões do município. “Sabemos que podemos contar com ele sempre. Faz um ótimo trabalho. Sempre ajudando Mandaguari a se desenvolver”, reconhece.

“O compromisso de Tiago com Mandaguari é inegável. Tem a mão dele em praticamente todas as áreas. Ele, realmente, nos representa”, conclui o vereador Alécio Bento da Silva Filho.