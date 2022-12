O Suporte Aéreo do SAMU foi acionado para transferir um paciente do PAM de Mandaguari para o Hospital Universitário de Maringá.

O homem, que trabalha com verduras hidroponicas, sofreu queimaduras em cerca de 20% do corpo ao abastecer uma máquina com gasolina.

Segundo o médico do SAMU, as queimaduras foram de segundo grau e o risco de morte é baixo.