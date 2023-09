Apesar dos esforços da Brigada Comunitária e do SAMU, que acionaram até um helicóptero no local, um trabalhador morreu por volta do meio-dia desta sexta-feira (22) na zona rural, região do Maracanã, em Jandaia do Sul.

Marcos Alexandre Bueno, de 48 anos, seria morador de Mandaguari e trabalhava em uma empresa de internet em Jandaia. Ele teria reclamado de dores no peito pela manhã, mas não procurou atendimento médico.