Um homem de 44 anos sofreu ferimentos considerados graves após um incidente com trator no início da noite desta quinta-feira (11), na Estrada Marumbizinho KM 7, em Jandaia do Sul.

A calça do trabalhador enroscou na tomada de força do trator, causando os ferimentos.

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) foi ao local e socorreu a vítima, que com apoio de uma ambulância avançada do SAMU, foi encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana.