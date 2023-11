Trabalhadores ficam feridos em acidente no trevo da Emater em Jandaia

A Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul e Corpo de Bombeiros de Apucarana atenderam vítimas de um acidente de trânsito que envolveu dois caminhões no trevo do Emater.

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (1).

Três trabalhadores de uma empresa que presta serviços a Copel ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais. Eles estavam no caminhão, que ia cruzar a rodovia para fazer um retorno quando foi atingido por uma carreta que seguia em direção a Apucarana. Outros três trabalhadores estavam na segunda cabine e não se feriram.