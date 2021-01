Em patrulhamento na Rua Alcir Castelo Branco, Jardim Paraná, no sábado à tarde, a equipe da Policia Militar realizou abordagem a um veículo Gm/Classic Life de cor prata, que encontra-se com a placa traseira quebrada, pneus dianteiros gastos (carecas), sem escapamento e sem estepe. Diante dos fatos o veículo foi apreendido e recolhido ao pátio do pelotão Pm pelo guincho. Foram confeccionadas as devidas notificações, o condutor advertido e liberado no local.