A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na Avenida Anunciato Sonni às 20h45 desta sexta-feira (9).

Conforma a PM, em Patrulhamento no endereço citado foi avistado uma caminhonete GM S10 onde uma feminina era transportada no compartimento de carga (carroceria) da referida caminhonete. Foi procedida a abordagem e nenhuma pendência administrativa foi constatada, sendo o condutor orientado e, após sanada a irregularidade foi liberado no local. Foi aplicada a notificação cabível ao fato.