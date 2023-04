Trator tomba e mata idoso em sítio na região da PR-444

Um homem de 70 anos identificado como João Hortêncio Scapin morreu em um acidente na noite de sábado (29), na zona rural do município de Apucarana, em sítio na região da PR-444. Ele foi encontrado morto após um trator tombar sobre ele.

O veículo teria tombado sobre a vítima em uma área de mata e familiares acionaram o socorro, mas o homem não resistiu e morreu no local.

O genro da vítima relatou para a Polícia Militar que o sogro saiu com o trator por volta das 15 horas e como demorou para retornar para casa, familiares saíram a sua procura. O idoso foi encontrado no início da noite em uma área de mata, com o corpo preso embaixo do trator.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros de Mandaguari foi acionada, por ser mais próximo do local do acidente, além de uma ambulância do Samu de Arapongas.