Trecho da Rua Juscelino Kubitschek passa a ter mão única

A partir da segunda-feira (17), a Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos implanta mão única de direção em trecho da Rua Juscelino Kubitschek, na quadra do Colégio Estadual José Luiz Gori. O objetivo é melhorar a segurança e a fluidez do tráfego de veículos. Essa mudança foi uma solicitação da equipe pedagógica do colégio e pais de alunos, para evitar possíveis acidentes devido ao grande fluxo de pedestres e veículos nas trocas de turnos. Além disso, a alteração deve melhorar o fluxo de veículos, garantindo ainda mais segurança no trânsito local.

