Três são encaminhados a delegacia após denúncia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari na tarde desta quinta-feira (28) no Conjunto Alípio Costa. Foram apreendidas algumas porções de droga.

Após denúncia informando que três indivíduos estariam no endereço acima citado com uma arma de fogo, sendo que um deles estava de camiseta branca e outros dois de camiseta de cor escura, a equipe policial deslocou ao local indicado e, ao chegar em frente, visualizou três indivíduos com as mesmas características da denúncia.

Ao avistarem a equipe policial empreenderam fuga e foi possível visualizar um deles, identificado posteriormente, como menor, de 15 anos, dispensando três invólucros de entorpecentes no chão.

Os três se evadiram pelos fundos da residência adentrando no terreno de uma casa ao lado por um buraco no muro, sendo acompanhados pela equipe e abordados. Os outros dois foram identificados. Durante busca pessoal e no terreno foram localizadas três porções de substância análoga ao crack próximo, no bolso de um dos suspeitos foi localizado uma nota de R$10,00 e no bolso de outro foi localizado a quantia de R$137,00.

Ao serem questionados não souberam informar o que estavam fazendo naquele local, já um suspeito informou a equipe que mora na residência em frente ao local da abordagem, informou também haver mais ilícitos em sua residência.

A equipe solicitou apoio da equipe de marialva e realizou buscas na residência, onde foi localizado dentro de uma mochila mais 6 porções de substância análoga ao crack, três porções de substância análoga a cocaína e uma porção de substância análoga a maconha e uma caixa com lâminas de barbear utilizadas para fracionar a droga.

Em consulta ao sistema, foi localizado denúncias referentes ao endereço da abordagem. Diante dos fatos os detidos foram encaminhados a delegacia para os demais procedimentos juntamente com os ilícitos.