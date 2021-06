Trio foge após tentar furtar produtos do Canção de Jandaia

Jandaia do Sul 12h13min – Natureza: Furto qualificado – Endereço: Av. Marechal Cândido Rondon (Cidade Canção)

Nesta quarta-feira (23) o solicitante que é segurança do supermercado relatou a Polícia Militar, que ao notar o comportamento estranho de alguns clientes foi possível ver pelas câmeras de monitoramento, três mulheres e um homem magro este com cabelos longos, furtando diversos ítens do supermercado.

Que no momento em que saíram pela porta de acesso do supermercado os autores foram abordados pelos seguranças, que neste momento começaram a dispensar os objetos de origem ilícita, momento em que se evadiram.

Foi realizado patrulhamento nas imediações porém o veículo com os suspeitos não foi localizado.