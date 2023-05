UFPR celebra colação de grau

No último dia 02 de maio, o Campus Avançado de Jandaia do Sul da Universidade Federal do Paraná celebrou a colação de grau de 37 formandos dos cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Licenciatura em Computação e Licenciatura em Ciências Exatas. A solenidade contou com a presença de familiares, amigos, professores e autoridades locais, além do Professor Dr. Renato Bochicchio, diretor de Desenvolvimento e Integração dos Campi – Integra.

Durante o evento, os formandos foram parabenizados por seus esforços e dedicação ao longo de suas trajetórias acadêmicas, recebendo o reconhecimento oficial pela conclusão de seus cursos de graduação. O diretor do Campus, Professor Dr. José Eduardo Padilha de Sousa, destacou a importância da formação desses novos profissionais para o desenvolvimento da região e do país, ressaltando a qualidade do ensino oferecido pela universidade e a dedicação dos professores em preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho.

A colação de grau também foi um momento de reflexão sobre o futuro desses novos profissionais e a necessidade de enfrentar os desafios da sociedade atual para contribuir para um mundo melhor. Os formandos foram encorajados a continuar sua busca pelo conhecimento e a aplicá-lo em suas áreas de atuação. Durante a cerimônia, foram realizados discursos em homenagem aos professores, pais, familiares, amigos, ressaltando a importância do apoio e do amor durante a trajetória acadêmica dos formandos. A solenidade foi encerrada com uma chuva de aplausos e votos de sucesso para os novos profissionais.

O Campus Avançado de Jandaia do Sul da Universidade Federal do Paraná oferece cursos de graduação em Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Exatas e Licenciatura em Computação. Localizado no município de Jandaia do Sul, o campus tem como objetivo formar profissionais capacitados para atuar nas mais diversas áreas do mercado de trabalho. Para mais informações, acesse o site jandaiadosul.ufpr.br ou entre em contato pelo telefone (41) 98535-0118.