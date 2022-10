Último levantamento do ano aponta estado de alerta de infestação do mosquito da dengue

A Prefeitura de Mandaguari, divulgou no final da tarde de quarta (26) a última medição de 2022 do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa). O balanço revela estado de alerta de infestação do mosquito responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A medição aconteceu entre os dias 24 e 26/10.

A equipe da SMS percorreu 879 imóveis da cidade. De acordo com o resultado, foram encontrados focos do mosquito em 13 imóveis visitados, o que totaliza cerca de 1,5% do índice de infestação, valor considerado estado de alerta de acordo com as diretrizes adotadas pelo Ministério da Saúde (MS).

Pelas normas do MS, o ideal é que o índice de infestação predial do mosquito esteja abaixo de 1% para ser considerado satisfatório. Se a taxa estiver entre 1% e 3,9% é considerado estado de alerta e; com percentual acima de 3,9%, o órgão federal classifica como risco de surto das doenças transmitidas pelo mosquito.

O calendário de medição do LIRAa é definido pelo Governo do Estado e prevê quatro ciclos, com intervalos regulares, mas que podem ser modificados em caso de necessidade da Secretaria Estadual de Saúde.

A SMS pede que a população mantenha os cuidados preventivos para coibir a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“Em todo o Estado do Paraná, há possibilidade de ter nova epidemia de dengue na virada de 2022 para 2023. É importante que os moradores fiquem atentos e cuidem do quintal, eliminem água parada e verifiquem as casas, eliminando objetos que possam acumular água”.

Colaboração da PMM, Iniciativa de apoio em divulgação Mandaguari Online.com.br.