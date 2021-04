Equipe ROTAM durante patrulhamento pelo Jardim Boa Vista nesta sexta-feira, avistou uma motocicleta em atitude suspeita, na tentativa de abordagem essa empreendeu fuga, sendo realizado acompanhamento tático, fora realizado a abordagem, e verificado que o condutor, este morador de Jandaia do Sul com diversas passagens pela polícia, estava com a CNH cassada, onde sua motocicleta foi recolhida ao pátio da polícia.