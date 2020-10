Usuário de tornolezeira volta pra cadeia após furto

17/10/2020 20:07 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) Local: FERMINO CORAZZA, JARDIM PARANA, MANDAGUARI AUTOR (PRESO OU APREENDIDO): ADULTO MASCULINO 33 ANOS VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 37 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 RELÓGIO MARCA SPEEDO DE COR PRETA

A equipe foi acionada para deslocar ao endereço acima citado, onde segundo o solicitante escutou um barulho alto na casa do vizinho. Chegando no local, a equipe fez contato com o proprietário da residência, que havia acabado de chegar na residência, o qual informou que ao chegar visualizou uma bicicleta encostada no muro e um indivíduo no interior da garagem.

Neste momento o autor saiu pelo muro lateral da residência e se evadiu sentido ao colégio, também de acordo com a vítima, o autor havia arrombado a porta e abandonado um relógio da vítima na garagem.

De acordo com as características repassadas pela vítima, a equipe suspeitou que o autor seria um indivíduo com diversas passagens por furto, e que foi colocado em liberdade recentemente com o uso de tornozeleira eletrônica.

Ao apresentar uma foto, a vítima reconheceu ele como autor.

A equipe realizou patrulhamento no intuito de localiza-lo e logrou êxito em frente a residência do acusado.

Foi realizada abordagem e, ao ser questionado confessou o furto na residência. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão e o encaminhou juntamente com o relógio da vítima para a cadeia pública para os demais procedimentos.