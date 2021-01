Vacina: Enfermeira Dulcimar é a primeira jandaiense imunizada

Hoje, 20 de janeiro, foi dado um importante passo no combate à pandemia do COVID-19. A primeira jandaiense imunizada foi a enfermeira Dulcimar Barboza da Silva que vem atuando na linha de frente do combate ao Coronavírus desde o início da pandemia.

A campanha de vacinação seguirá o protocolo do Plano Nacional de Imunização. Nesta primeira fase, serão imunizados os profissionais de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento ao Coronavírus e os idosos institucionalizados. Na segunda fase, a vacinação será ampliada para outros grupos de idosos e os grupos de risco.

Continuem usando máscaras, respeitando o distanciamento social e evitando aglomerações, mesmo com o início da vacinação. A cidade também conta com o Centro de Tratamento do COVID-19 (CTC), na Rua dos Patriotas, 943 (ao lado do Corpo de Bombeiros), que está adequadamente estruturado para realização de exames e atendimento de pacientes com sintomas do Coronavírus.

