Vagas de emprego

54 oportunidades de emprego com carteira assinada disponíveis em mais de 30 áreas diferentes.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador com RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento é feito de segunda a sexta – veja horários no final do texto. Confira abaixo a lista e a quantidade de vagas disponíveis:

Açougueiro

Vagas: 3

Armador de Ferragem

Vagas: 1

Assistente Administrativo

Vagas: 1

Atendentes / Balconistas

Vagas: 3

Auxiliar de Açougue

Vagas: 3

Auxiliar de Depósito

Vagas: 1

Auxiliar de Expedição para Trabalhar em Balança

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza (Zeladoria)

Vagas: 2

Auxiliar de Produção

Vagas: 5

Auxiliar de Sala de Aula – Com Curso de Pedagogia

Vagas: 1

Auxiliar de Serviços Gerais

Vagas: 1

Caseiro

Vagas: 1

Obs: é preciso ter CNH

Designer de interiores

Vagas: 1

Obs: é preciso ter experiência na área

Empacotador

Vagas: 1

Fonoaudiólogo

Vagas: 1

Mecânico de Manutenção Industrial

Vagas: 1

Obs: é preciso ter experiência na área

Motociclista Entregador

Vagas: 1

Obs: é preciso fazer entregas em tricicolo e Obs: é preciso ter CNH categoria A/B

Motorista

Vagas: 1

Obs: é preciso ter CNH categoria C

Motorista

Vagas: 1

Obs: é preciso ter CNH categoria E

Operador de Caixa

Vagas: 5

Operador de Jato de Granalha

Vagas: 1

Operador de Máquinas Fixas

Vagas: 1

Operador de Plasma

Vagas: 1

Operador de Ponte Rolante

Vagas: 1

Operador de Prensa

Vagas: 1

Pedreiro

Vagas: 1

Repositor em Supermercado

Vagas: 3

Servente de Pedreiro

Vagas: 1

Soldador

Vagas: 5

Vendedor Interno

Vagas: 3

Vendedor Externo

Vagas: 1

AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Onde Rua Padre Antônio Lock, 150, Centro

Quando segunda a quinta: 8h às 11h30 e 13h às 16h30. Sexta: 8h às 11h30

Mais informações (44) 3233-3132