Vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Mandaguari

A Agência do Trabalhador de Mandaguari está oferecendo vagas de emprego em diversas áreas. Interessados devem comparecer no órgão, munidos de documentos pessoais e currículo na agência, que está localizada Rua Padre Antônio Lock, esquina com a Rua Romário Martins. Telefone (44) 3233-5643. Atendimento ao público: das 8h às 16h30, inclusive no horário de almoço.

Confira as vagas:

2 AÇOUGUEIRO

1 AUXILIAR DE AÇOUGUE

SOLDADOR

1 OPERADOR DE PLASMA

1 PINTOR INDUSTRIAL

1 FISCAL DE LOJA

1 VENDEDOR INTERNO

01 REPOSITOR DE MERCADORIA

01- AUXILIAR DE DEPÓSITO (CURRÍCULO)

01 COSTUREIRA DE ESTOFADOS

01 MONTADOR DE ESTOFADOS

01 TAPECEIRO

01- OPERADOR DE PRENSA

01- OPERADOR DE MÁQUINAS (PAQUÍMETRO)

01- OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CAMBIRA)

01- MARCENEIRO MEIO OFICIAL

01- LAMINADOR

01- ESTOFADOR

01- SERVIÇOS GERAIS (LIGAR P/ AGENDAR)

07- PEDREIRO

07-SERVENTE

02- CARPINTEIRO

01- AUXILIAR DE3 MECÂNICO DE CARRO

01- EMPREGADA DOMESTICA COM EXP. (levar currículo)

01- PASSADEIRA – QUE TENHA TRABALHADO NA ÁREA DE CONFECÇÃO – (levar currículo).