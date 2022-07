Vagas de trabalho

Vagas disponíveis nesta quinta (28), 83 vagas de emprego 43 áreas – sete delas para pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador, Rua Padre Antônio Lock, 150, Centro, de segunda a quinta: 8h às 11h30 e 13h às 16h30. Sexta: 8h às 11h30.

Munido de RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações (44) 3233-3132.

Assistente administrativo

Vagas: 1

Obs: preferencialmente, com experiência em seguradora)

Auxiliar de açougueiro

Vagas: 1

Obs: sem experiência, aprenderá a prática com treinamentos com equipe do setor

Auxiliar de almoxarifado

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Vagas: 4

Auxiliar de instalação de sistema de alarmes

Vagas: 1

Auxiliar de mecânica

Vagas: 1

Auxiliar de produção

Vagas: 20

Auxiliar de serviços gerais

Vagas: 1

Atendente de lanchonete

Vagas: 2

Costureira

Vagas: 2

Obs: com experiência em máquina reta, galoneira e overlock

Carpinteiro

Vagas: 2

Designer de interiores

Vagas: 1

Editor de vídeos para redes sociais

Vagas: 1

Empacotador

Vagas: 1

Empregada doméstica

Vagas: 1

Estampador de silk screen

Vagas: 1

Farmacêutico

Vagas: 2

Meia oficial de cozinha

Vagas: 2

Monitor externo de sistema de alarmes

Obs: é preciso ter CNH categoria AB

Vagas: 1

Montador de estruturas de estofados

Vagas: 1

Obs: com experiência

Motorista entregador

Obs: é preciso ter CNH A/D

Vagas: 1

Motociclista entregador

Obs: CNH A/B

Vagas: 2

Operador de caixa

Vagas: 3

Operador de plasma

Vagas: 1

Operador de prensa

Vagas: 1

Operador de utilidades

Obs: op. de caldeira à gás com experiência e curso NR-13

Vagas: 1

Operador de torno CNC

Vagas: 1

Pedreiro

Vagas: 3

Pintor automotivo

Vagas: 1

Repositor de supermercado

Vagas: 3

Programador de torno cnc

Vagas: 1

Servente de pedreiro

Vagas: 3

Soldador (com experiência)

Vagas: 3

Social mídia

Vagas: 1

Técnico de segurança do trabalho

Vagas: 1

Vendedor interno

Vagas: 3

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

Eletromecânico de manutenção

Quantidade de vagas: 1

Requisitos: Ensino Médio, experiência em manutenção industrial, curso de eletromecânica, conhecimento em eletrotécnica nr-10 e nr-35;

Obs: Refeição na empresa; Vale-alimentação; Vale-transporte; Oportunidade de crescimento profissional.

Auxiliar de almoxarifado

Requisitos: Ensino Médio e conhecimentos básicos em Office (Word e Excel)

Quantidade de vagas: 1

Obs: Refeição na empresa; Vale-alimentação; Vale-transporte; Oportunidade de crescimento profissional.

Auxiliar de produção / abastecimento

Quantidade de vagas: 1

Requisito: Ensino Fundamental

Obs: Refeição na empresa; Vale-alimentação; Vale-transporte; Oportunidade de crescimento profissional

Auxiliar de produção / embalagem

Quantidade de vagas: 1

Requisitos: Ensino Fundamental

Obs: Refeição na empresa; Vale-alimentação; Vale-transporte; Oportunidade de crescimento profissional.

Operador de máquinas industriais

Quantidade de vagas: 1

Obs: Ambulatório próprio; Vale-alimentação; Plano de saúde; Seguro de vida; Auxílio funeral; Convênios (Farmácia, Livraria, Ótica, Supermercados, Instituições de ensino).

Promotor de loja (supermercado)

Quantidade de vagas: 1

Salário: R$ 1.674,52. Benefícios: Vale-transporte, vale-alimentação de R$ 241 e seguro de vida).

Repositor em farmácia

Quantidade de vagas: 1