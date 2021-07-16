Vagas disponíveis na agencia do trabalhador

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Vagas disponíveis na agencia do trabalhador

01 AÇOUGUEIRO

01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ( COM EXPERIÊNCIA )

01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ( SECRETÁRIA )

01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MASCULINO ( COM CNH )

01 ASSISTENTE COMERCIAL ( VENDAS EXTERNAS )

01 ARMADOR DE FERRAGENS DE CONCRETO ARMADO

08 ANTENDENTES DE SORVETERIA

01 ATENDENTE DE LANCHONETE

01 AUXILIAR DE METALURGICA COM EXPERIENCIA EM POLICORTE

01 AUXILIAR DE PIZZAIOLO ( COM EXPERIÊNCIA )

10 AUXILIARES DE PRODUÇÃO

04 AUX. DE PRODUÇÃO (VAGAS MASCULINAS PARA PRIMEIRO EMPREGO – ACIMA DE 18 ANOS)

01 AUXILIAR DE PCP (COM EXPERIENCIA)

02 AZULEJISTAS (COM EXPERIENCIA)

02 CARPINTEIROS (COM EXPERIENCIA)

02 CASEIROS (COM EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS GERAIS DE SITIO )

03 COSTUREIRAS (COM EXPERIENCIA EM MAQUINAS INDUSTRIAIS)

01 COZINHEIRA

01 DOMESTICA MENSALISTA FIXA – (COM EXPERIENCIA)

02 FARMACÊUTICOS

01 GERENTE DE LOJA DE ELETRODOMESTICOS ( COM EXPERIÊNCIA )

01 INSTALADOR/MONITORADOR SISTEMA SEGURANÇA (14 A 17 ANOS)

01 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (COM EXPERIÊNCIA )

01 MOTORISTA CATEGORIA – (CNH – E)

01 MECÂNICO DE MANUTENÇAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS

02 OPERADORES DE CAIXA

03 OPERADORES DE MAQUINAS FIXAS INDUSTRIAIS

01 PASSADEIRA ( COM EXPERIÊNCIA )

02 PEDREIROS (COM EXPERIENCIA)

01 PIZZAIOLO ( COM EXPERIÊNCIA )

01 PINTOR DE PAREDES

01 PROMOTOR DE VENDAS

01 REPOSITOR MERCADORIAS

01 SERVENTE DE PEDREIRO ( COM EXPERIÊNCIA)

07 SOLDADORES (COM EXPERIÊNCIA )

01 SOCIAL MIDIA (COM EXPERIÊNCIA )

01 SALGADEIRA (COM EXPERIENCIA)

02 TECNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM EXPERIENCIA)

01 TECNICO EM RECURSOS HUMANOS (COM EXPERIENCIA)

01 TECNICO DE PCP ( COM EXPERIENCIA)

04 VENDEDORES INTERNOS ( COM EXPERIÊNCIA )

02 ZELADORAS

INTERESSADOS DEVEM COMPARECER NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR COM

CURRÍCULO PARA A VAGA ESPECIFICA, E ATUALIZAREM O CADASTRO.

VAGAS DISPONÍVEIS – PARA PCD

01 AUXILIAR DE PRODUÇÃO

01 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS

01 VENDEDOR INTERNO

01 MONTADOR DE MOVEIS

01 REPOSITOR DE MERCADORIAS

 

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