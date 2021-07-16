Vagas disponíveis na agencia do trabalhador
01 AÇOUGUEIRO
01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ( COM EXPERIÊNCIA )
01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ( SECRETÁRIA )
01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MASCULINO ( COM CNH )
01 ASSISTENTE COMERCIAL ( VENDAS EXTERNAS )
01 ARMADOR DE FERRAGENS DE CONCRETO ARMADO
08 ANTENDENTES DE SORVETERIA
01 ATENDENTE DE LANCHONETE
01 AUXILIAR DE METALURGICA COM EXPERIENCIA EM POLICORTE
01 AUXILIAR DE PIZZAIOLO ( COM EXPERIÊNCIA )
10 AUXILIARES DE PRODUÇÃO
04 AUX. DE PRODUÇÃO (VAGAS MASCULINAS PARA PRIMEIRO EMPREGO – ACIMA DE 18 ANOS)
01 AUXILIAR DE PCP (COM EXPERIENCIA)
02 AZULEJISTAS (COM EXPERIENCIA)
02 CARPINTEIROS (COM EXPERIENCIA)
02 CASEIROS (COM EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS GERAIS DE SITIO )
03 COSTUREIRAS (COM EXPERIENCIA EM MAQUINAS INDUSTRIAIS)
01 COZINHEIRA
01 DOMESTICA MENSALISTA FIXA – (COM EXPERIENCIA)
02 FARMACÊUTICOS
01 GERENTE DE LOJA DE ELETRODOMESTICOS ( COM EXPERIÊNCIA )
01 INSTALADOR/MONITORADOR SISTEMA SEGURANÇA (14 A 17 ANOS)
01 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (COM EXPERIÊNCIA )
01 MOTORISTA CATEGORIA – (CNH – E)
01 MECÂNICO DE MANUTENÇAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS
02 OPERADORES DE CAIXA
03 OPERADORES DE MAQUINAS FIXAS INDUSTRIAIS
01 PASSADEIRA ( COM EXPERIÊNCIA )
02 PEDREIROS (COM EXPERIENCIA)
01 PIZZAIOLO ( COM EXPERIÊNCIA )
01 PINTOR DE PAREDES
01 PROMOTOR DE VENDAS
01 REPOSITOR MERCADORIAS
01 SERVENTE DE PEDREIRO ( COM EXPERIÊNCIA)
07 SOLDADORES (COM EXPERIÊNCIA )
01 SOCIAL MIDIA (COM EXPERIÊNCIA )
01 SALGADEIRA (COM EXPERIENCIA)
02 TECNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM EXPERIENCIA)
01 TECNICO EM RECURSOS HUMANOS (COM EXPERIENCIA)
01 TECNICO DE PCP ( COM EXPERIENCIA)
04 VENDEDORES INTERNOS ( COM EXPERIÊNCIA )
02 ZELADORAS
INTERESSADOS DEVEM COMPARECER NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR COM
CURRÍCULO PARA A VAGA ESPECIFICA, E ATUALIZAREM O CADASTRO.
VAGAS DISPONÍVEIS – PARA PCD
01 AUXILIAR DE PRODUÇÃO
01 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
01 VENDEDOR INTERNO
01 MONTADOR DE MOVEIS
01 REPOSITOR DE MERCADORIAS