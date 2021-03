Vagas disponíveis na Agencia do Trabalhador de Mandaguari

A Agência do Trabalhador de Mandaguari está divulgando vagas de emprego em diversas áreas neste começo de semana. Os interessados devem comparecer no órgão, munidos de documentos pessoais e currículo. A agência está localizada Rua Padre Antônio Lock, esquina com a Rua Romário Martins. Telefone (44) 3233-5643. Atendimento ao público: das 8h às 16h30, inclusive no horário de almoço.