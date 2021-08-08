Vagas na Agência do Trabalhador de Mandaguari

VAGAS DISPONÍVEIS:
01 AÇOUGUEIRO
05 AJUDANTES – SERVIÇOS GERAIS
01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ( COM EXPERIÊNCIA EM EXPEDIÇÃO)
01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ( COM EXPERIÊNCIA EM RECEPÇÃO)
01 ASSISTENTE COMERCIAL ( VENDAS EXTERNAS )
20 AUXILIARES DE PRODUÇÃO
01 AUXILIAR DE DEPOSITO PARA SUPERMERCADO
01 ALMOXARIFE COM CNH A/B
02 ATENDENTES DE LANCHONETE
02 AUXILIARES DE COZINHA
01 AUXILIAR DE PCP (COM EXPERIÊNCIA)
02 CARPINTEIROS
01 DESIGNER GRÁFICO ( COM EXPERIÊNCIA EM COREL)
01 EMPACOTADOR PARA SUPERMERCADOS
01 ENCANADOR (COM EXPERIÊNCIA)
01 ENGENHEIRO CIVIL
02 ESPUMADORES DE SOFÁ
02 FISIOTERAPEUTAS
01 FRENTISTA
02 FISIOTERAPEUTAS
02 GARÇONETES PARA LANCHONETE
01 INSTALADOR/MONITORADOR SISTEMA SEGURANÇA (14 A 17 ANOS)
01 LÍDER DE EQUIPE DE PRODUÇÃO ( COM EXPERIÊNCIA)
01 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COM EXPERIÊNCIA )
02 MONTADORES DE ESTRUTURAS DE SOFÁ (COM EXPERIÊNCIA )
06 MONTADORES DE PALETS – COM EXPERIÊNCIA EM CAIXARIA
01 MOTORISTA PARA COLETIVO (CNH -D) COM E.A.R E CURSO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO
01 MOTORISTA CAMINHÃO – CATEGORIA (CNH-D)
01 MOTORISTA CATEGORIA – E (CNH – E)
02 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS
01 MECÂNICO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS
01 OPERADORES DE GUILHOTINA INDUSTRIAIS
01 OPERADOR DE EMPILHADEIRA/TRATOR
02 OPERADORES DE SERRA CIRCULAR
01 OPERADOR DE PLASMA
01 OPERADOR DE PRENSA
03 OPERADORES DE CAIXA
01 PINTOR DE PAREDES
02 PINTORES INDUSTRIAIS
01 REPOSITOR MERCADORIAS EM SUPERMERCADOS
01 SERVENTE DE PEDREIRO ( COM EXPERIÊNCIA)
10 SOLDADORES (COM EXPERIÊNCIA )
01 SALGADEIRA (COM EXPERIÊNCIA)
02 TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM EXPERIÊNCIA)
01 TÉCNICO DE PCP ( COM EXPERIÊNCIA)
02 VENDEDORAS INTERNAS ( COM EXPERIÊNCIA EM LOJA DE ROUPA)
01 ZELADOR COM EXPERIENCIA EM TRATAMENTO DE PISCINA
INTERESSADOS DEVEM COMPARECER NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR COM
CURRÍCULO PARA A VAGA ESPECÍFICA E ATUALIZAREM O CADASTRO.
VAGAS DISPONÍVEIS – PARA PCD
01 AUXILIAR DE PRODUÇÃO
01 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
01 VENDEDOR INTERNO
01 REPOSITOR DE MERCADORIAS
INTERESSADOS DEVEM COMPARECER NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR COM CURRÍCULO E CÓPIA DO LAUDO MÉDICO PARA ESSAS VAGAS E ATUALIZAREM O CADASTRO DE RESERVAS.