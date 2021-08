Vagas na Agência do Trabalhador de Mandaguari

VAGAS DISPONÍVEIS:

01 AÇOUGUEIRO

05 AJUDANTES – SERVIÇOS GERAIS

01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ( COM EXPERIÊNCIA EM EXPEDIÇÃO)

01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ( COM EXPERIÊNCIA EM RECEPÇÃO)

01 ASSISTENTE COMERCIAL ( VENDAS EXTERNAS )

20 AUXILIARES DE PRODUÇÃO

01 AUXILIAR DE DEPOSITO PARA SUPERMERCADO

01 ALMOXARIFE COM CNH A/B

02 ATENDENTES DE LANCHONETE

02 AUXILIARES DE COZINHA

01 AUXILIAR DE PCP (COM EXPERIÊNCIA)

02 CARPINTEIROS

01 DESIGNER GRÁFICO ( COM EXPERIÊNCIA EM COREL)

01 EMPACOTADOR PARA SUPERMERCADOS

01 ENCANADOR (COM EXPERIÊNCIA)

01 ENGENHEIRO CIVIL

02 ESPUMADORES DE SOFÁ

02 FISIOTERAPEUTAS

01 FRENTISTA

02 GARÇONETES PARA LANCHONETE

01 INSTALADOR/MONITORADOR SISTEMA SEGURANÇA (14 A 17 ANOS)

01 LÍDER DE EQUIPE DE PRODUÇÃO ( COM EXPERIÊNCIA)

01 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (COM EXPERIÊNCIA )

02 MONTADORES DE ESTRUTURAS DE SOFÁ (COM EXPERIÊNCIA )

06 MONTADORES DE PALETS – COM EXPERIÊNCIA EM CAIXARIA

01 MOTORISTA PARA COLETIVO (CNH -D) COM E.A.R E CURSO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO

01 MOTORISTA CAMINHÃO – CATEGORIA (CNH-D)

01 MOTORISTA CATEGORIA – E (CNH – E)

02 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS

01 MECÂNICO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS

01 OPERADORES DE GUILHOTINA INDUSTRIAIS

01 OPERADOR DE EMPILHADEIRA/TRATOR

02 OPERADORES DE SERRA CIRCULAR

01 OPERADOR DE PLASMA

01 OPERADOR DE PRENSA

03 OPERADORES DE CAIXA

01 PINTOR DE PAREDES

02 PINTORES INDUSTRIAIS

01 REPOSITOR MERCADORIAS EM SUPERMERCADOS

01 SERVENTE DE PEDREIRO ( COM EXPERIÊNCIA)

10 SOLDADORES (COM EXPERIÊNCIA )

01 SALGADEIRA (COM EXPERIÊNCIA)

02 TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM EXPERIÊNCIA)

01 TÉCNICO DE PCP ( COM EXPERIÊNCIA)

02 VENDEDORAS INTERNAS ( COM EXPERIÊNCIA EM LOJA DE ROUPA)

01 ZELADOR COM EXPERIENCIA EM TRATAMENTO DE PISCINA

INTERESSADOS DEVEM COMPARECER NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR COM

CURRÍCULO PARA A VAGA ESPECÍFICA E ATUALIZAREM O CADASTRO.

VAGAS DISPONÍVEIS – PARA PCD

01 AUXILIAR DE PRODUÇÃO

01 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS

01 VENDEDOR INTERNO

01 REPOSITOR DE MERCADORIAS

INTERESSADOS DEVEM COMPARECER NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR COM CURRÍCULO E CÓPIA DO LAUDO MÉDICO PARA ESSAS VAGAS E ATUALIZAREM O CADASTRO DE RESERVAS.