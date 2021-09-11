Vagas na Agência do Trabalhador de Mandaguari

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01 ATENDE DE FARMÁCIA  COM TÉCNICO EM FARMÁCIA OU CURSANDO

02 AUXILIAR DE COSTURA

01 EMPACOTADOR A MÃO (SUPERMERCADO)

01 OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS ( AUXILIAR DE BRITAGEM)

01 SERVIÇOS GERAIS (TRABALHAR EM LAVOURA, COLHEITA DE CAFÉ E PULVERIZADORES)

02 OPERADORES DE CAIXA ( TRABALHAR EM FARMÁCIA)

03 OPERADORES DE CAIXA ( SUPERMERCADO)

02 CONSULTORAS DE BELEZA ( PARA TRABALHAR EM FARMÁCIA )

02 VENDEDOR INTERNO ( VAGA FEMININA – LOJA DE ROUPAS)

01 VENDEDOR MXF PARAL LOJA DE COLCHOES

02 REPOSITOR DE MERCADORIAS ( SUPERMERCADOS – VAGA MASCULINA)

10 SOLDADORES

01 TORNEIRO MECÊNICO

02 ZELADORAS

03 VENDEDORES DE TELEMARKETING

01 COSTUREIRA

02 GARÇONETES

01 TORNO CNC ( PLANT CENTER)

100 VAGAS ( PRODUÇÃO, OPERADOR DE MAQUINAS) – ROMAGNOLE

01 PINTOR AUTOMOTIVO ( FABRICA DE CARRETAS)

01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ( VAGA MASCULINA – TRABALHAR COM ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, EMISSÃO DE NOTAS, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL)

01 AJUDANTE GERAL (ACIMA DE 25 ANOS – TRABALHAR COM CALHAS )

01 CENOGRAFISTA COM EXPERIÊNCIA

01 CONSULTOR DE VENDAS

03 PRODUÇÃO – PARA METALÚRGICA.

 

 

 

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