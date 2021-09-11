Vagas na Agência do Trabalhador de Mandaguari

01 ATENDE DE FARMÁCIA COM TÉCNICO EM FARMÁCIA OU CURSANDO
02 AUXILIAR DE COSTURA
01 EMPACOTADOR A MÃO (SUPERMERCADO)
01 OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS ( AUXILIAR DE BRITAGEM)
01 SERVIÇOS GERAIS (TRABALHAR EM LAVOURA, COLHEITA DE CAFÉ E PULVERIZADORES)
02 OPERADORES DE CAIXA ( TRABALHAR EM FARMÁCIA)
03 OPERADORES DE CAIXA ( SUPERMERCADO)
02 CONSULTORAS DE BELEZA ( PARA TRABALHAR EM FARMÁCIA )
02 VENDEDOR INTERNO ( VAGA FEMININA – LOJA DE ROUPAS)
01 VENDEDOR MXF PARAL LOJA DE COLCHOES
02 REPOSITOR DE MERCADORIAS ( SUPERMERCADOS – VAGA MASCULINA)
10 SOLDADORES
01 TORNEIRO MECÊNICO
02 ZELADORAS
03 VENDEDORES DE TELEMARKETING
01 COSTUREIRA
02 GARÇONETES
01 TORNO CNC ( PLANT CENTER)
100 VAGAS ( PRODUÇÃO, OPERADOR DE MAQUINAS) – ROMAGNOLE
01 PINTOR AUTOMOTIVO ( FABRICA DE CARRETAS)
01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ( VAGA MASCULINA – TRABALHAR COM ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, EMISSÃO DE NOTAS, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL)
01 AJUDANTE GERAL (ACIMA DE 25 ANOS – TRABALHAR COM CALHAS )
01 CENOGRAFISTA COM EXPERIÊNCIA
01 CONSULTOR DE VENDAS
03 PRODUÇÃO – PARA METALÚRGICA.