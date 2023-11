Vagas para vendedor

Estamos contratando Vendedor(a) para o segmento da saúde.

Em busca de um profissional com perfil comunicativo e dinâmico, voltado para atendimento estratégico e negociações visando o cumprimento de metas e satisfação do cliente.

Perfil organizado para formalização de contratos, trâmites administrativos e prestação de caixa diário das vendas realizadas.

Voltado para inovação e prospecção diária de novos clientes.

Nosso horário de trabalho: 08h30min as 18h30min com 2hrs de almoço.

Salário fixo + comissão.

Cidade: Mandaguari

Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial para recrutaos@outlook.com