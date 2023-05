Vandalismo puro

Árvores são seres vivos importantes em qualquer ambiente urbano. Oferecem sombra, ajudam a melhorar a permeabilidade do solo e a umidade do ar, reduzem o calor, a poluição do ar e sequestram carbono. Não por acaso, desde o século 19, todas as cidades do mundo desenvolveram intensos programas de arborização urbana. No entanto quando plantadas demoram anos para crescerem, e em minutos vândalos quebram, danificam matando a planta.

As mesmas árvores plantadas com carinho são destruídas com fúria. Nesta manhã de quarta-feira (17) na Avenida Amazonas, proximidades da 81ª CIRETRAN/DETRAN, árvores saudáveis foram destruídas. 15 dias atrás na Perimetral, iniciando próximo à Vila Vitoria sentido à rodoviária, várias árvores foram quebradas. Também na Rua Luiz Trintinalha, sentido à pista de skate, várias árvores, plantas e pés de bananeiras foram destruídas.

O corte ou destruição irregular de árvores de espaços públicos é proibido pela Lei 9.605/1998 e se configura crime ambiental, podendo o infrator sofrer detenção de três meses a um ano.