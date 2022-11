Vaquinha solidaria a Roberto Morelli

O objetivo desta campanha é levantar recursos para tratamento do Sr. Roberto Morelli, servidor que atua na 81ª Ciretran de Mandaguari. O Roberto do Detran sofreu um AVC em 2020 deixando algumas sequelas em sua visão, tendo o mesmo já passado por aplicações e uma cirurgia em uma das vistas, e mesmo assim perdeu praticamente a visão da mesma, e agora esta afetando a outra vista, e precisa realizar outra cirurgia, mas antes precisa passar por diversos exames a custo alto para realizar o processo cirúrgico e aplicações para recuperação da visão mais afetada e da outra que também apresenta perdas.

Mesmo com as dificuldades e limitações em sua visão a qual é extremamente necessária para realização de seu trabalho, o mesmo faz questão em estar atuante e trabalhando, demonstrado comprometimento, superação e força de vontade em atender clientes e colaborar com a equipe, um belo exemplo de amigo e trabalhador.

A principio o mesmo já gastou todas as economias ultrapassando o valor de R$25 mil reais, e agora precisa para dar continuidade ao tratamento e cirurgia o valor aproximado de mais R$ 20.000,00.

Deixamos o PIX para quem puder ajudar o Sr. Roberto Morelli

Chave Pix – CPF 00047800860.