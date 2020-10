Vários objetos foram furtados de residência no Esplanada

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 9h de quarta-feira (14) na Rua Tibagi, Jardim Esplanada, em Mandaguari.

A equipe foi solicitada via 190 para realizar atendimento de furto em residência. No local, a vítima informou que ao chegar na residência notou que a mesma havia tido a porta lateral arrombada, e que do imóvel foram subtraídos diversos objetos sendo bolsa, celulares, computador, forno elétrico, impressora, joias, micro-ondas, dois notebooks, relógios, roupas, calçados, tablet e televisor.