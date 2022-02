Veículo capota após colisão entre Jandaia e o Distrito São José

A equipe da Brigada Comunitária e o SAMU de Jandaia do Sul foram acionados na manhã deste domingo (27) para dar atendimento a um acidente de trânsito na BR-369, próximo ao alambique, onde havia um veículo capotado sobre a via.

No local foi constatado que o acidente envolveu um VW Gol e um GM Corsa Classic, ambos com placas de Bom Sucesso. Na colisão, o Gol que seria ocupado por um casal, saiu da pista e colidiu a traseira em uma árvore. Segundo os bombeiros, os ocupantes foram socorridos por terceiros.

Já o condutor do Corsa, que estava sozinho no veículo, não apresentava ferimentos e recusou atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para apurar as causas do acidente.