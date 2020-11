Um VW Santana de Jandaia do Sul capotou na BR-369, entre a usina e a cidade de Bom Sucesso no final da tarde deste domingo (22)..

O carro trafegava em direção a Jandaia quando houve o acidente em uma curva.

Foi acionada a equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul juntamente com o SAMU, mas na chegada foram informados que três pessoas haviam sido socorridas pela ambulância do município de Bom Sucesso.