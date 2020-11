Um Renault Fluence, com placas de Maringá, capotou na BR-376, em frente a Granja Figueiredo por volta das 21h30 deste domingo (1).

O carro trafegava no sentido Mandaguari – Jandaia do Sul, quando atravessou a caneleta central que divide as pistas e foi parar em frente a granja, com as rodas para cima.

Os ocupantes, não se feriram e recusaram atendimento das equipes da Defesa Civil de Jandaia do Sul.