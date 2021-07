Veículo derruba muro e condutor abandona o carro

Uma ocorrência foi registrada neste sábado (03) por volta das 09h no Conjunto Populares II proximidades das Calhas Salomão, onde um veículo Renault/ Clio de cor branca modelo 2004 com placas registrado em Joinville Santa Catarina, colidiu contra um muro, seu condutor (a) abandonou o veículo deixando danos no veículo quanto no muro, a polícia militar esteve no local registrando a ocorrência, o veículo foi guinchado pelo Marcelo Auto Socorro e levado ao pátio do Detran que fica na Policia Militar.