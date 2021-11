Na madrugada deste domingo (21), por volta das 2h40, os agentes da Defesa Civil de Jandaia do Sul foram acionados para comparecer na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Hospital Regional, em Jandaia do Sul, onde um poste estava caído sobre a via.

O veículo que derrubou o poste teria se evadido do local.

A via foi desobstruída pelos agentes e liberada para o tráfego.