Veículo é consumido por incêndio durante a madrugada em Jandaia

Foi na madrugada desta terça-feira na Rua Luiz Maximiano, região da Vila Rica.

Conforme a PM. A equipe foi acionada para deslocar na Rua Luiz Maximiano, pois segundo Defesa Civil, teria

ocorrido um incêndio criminoso. No local fora constatado se tratar de um veículo VW/Gol. Segundo o senhor XXXX, residente na casa ao lado do veículo incendiado, escutou latidos dos cachorros e ao verificar encontrou o veículo em chamas. Também relatou que o veículo estava sob seus cuidados tendo em vista ser mecânico, mas que em seu quintal não havia espaço para deixar o carro. O mesmo acionou a Defesa Civil, que combateu as chamas.