Conforme a PM, compareceu no pelotão de Polícia Militar a vítima relatando que na data de 19/02/2023 as 21h30 deixou seu veículo GOL placa CNW-0474, de cor verde, estacionado em via pública, na Rua Zacarias de Vasconselos e na manhã de hoje (20), quando foi pegar o veículo o mesmo havia sido Furtado.

A Equipe realizou patrulhamento por todo o bairro porém o veículo não foi encontrado. A vítima foi orientada e foi confeccionado o BOU.