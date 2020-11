Veículo e objetos são furtados no Parque Industrial II

Ocorrência atendida pela Polícia Militar a 1h da madrugada de domingo (15) no Parque Industrial II.

A equipe policial foi chamada a comparecer ao referido endereço para atender uma ocorrência de furto de veículo.

No local, relata o solicitante que há três dias contratou a pessoa e que estava deixando o mesmo pernoitar no local, já que este estaria morando nas ruas. Informa que nesta data, o mesmo subtraiu de sua empresa duas TV´s, uma máquina de solda, uma parafusadeira e um veículo VW/Gol de cor prata placa AAR-2392, e que após as 18h não conseguiu mais contato com o autor.