Os Policiais Militares Casteleira e Plats do Pelotão de Mandaguari receberam informação na manhã desta sexta-feira (27) que havia um veículo abandonado na entrada da cafeeira Bela Esperança, às margens da PR-444.

No local foi constatado se tratar de um Fiat furgão branco com placas CTZ-4509 de Apucarana. No sistema constava o furto desse veículo, que foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari.

Rubens Silva