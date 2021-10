Veículo furtado em Mandaguari é localizado em Jandaia do Sul

Um Fiat Uno furtado foi localizado em estado de abandono no Jardim Planalto (próximo a ponte) em Jandaia do Sul na tarde deste domingo (24).

Conforme a PM, em patrulhamento foi constatado o veículo Fiat/Uno em estado de abandono e em checagem eletrônica, constatou-se indicativo de furto ocorrido nesta data na cidade de Mandaguari. O veículo está em mal estado de conservação, diversos riscos e amassados em toda superfície e estofamento com avarias.

Também foi levado do veículo a bateria o que impossibilitou seu funcionamento. Feito contato com o telefone celular constante no boletim de ocorrência, com o filho da proprietária, o mesmo se dirigiu até o local onde fora encontrado o Fiat/Uno e, em posse da chave reserva, escolheu um guincho de sua preferência, contratando seus serviços para remoção do carro até a Polícia Civil, onde foram dados devidos procedimentos.