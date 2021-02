Veículo furtado em Mandaguari é recuperado mas tem som levado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 15h35 de sexta-feira (12).

A vítima relatou a Polícia Militar que deixou sua VW Saveiro cor prata, estacionado ao lado do Supermercado Cidade Canção com a chave e que ao retornar deu falta do veículo.

Minutos após, seu amigo lhe ligou e informou que a Saveiro estava na Rua Francisco Neto. No local foi contatado que furtaram quatro auto falantes de 12″ marca Triton, dois twiter e quatro corneta em uma caixa de som.

A capota da Saveiro estava rasgada. O veículo foi entregue ao proprietário e este foi orientado aos demais procedimentos.