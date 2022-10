A equipe Rotam abordou o veiculo VW Saveiro que transitava com o volume do som muito alto, que era audível a cerca de 100 metros.

Quando da abordagem fora verificado que o veículo apresentava diversas irregularidades de trânsito, entre elas, estava com os pneus carecas, débitos junto ao sistema do Detran, entre outros. Foram feitas notificações e o veículo foi apreendido e conduzido ao pátio do Pelotão da Policia Militar de Mandaguari.