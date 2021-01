Veículo recuperado e veículo furtado em Mandaguari

Ocorrência registrada pela Polícia Militar no Jardim Paraná na manhã de quarta-feira (20).

A equipe policial foi acionada via 190 pela sala de operações, informando que no local havia um veiculo parado no meio da rua com os vidros abaixados. Na chegada da equipe fora verificado que se tratava de um veiculo Fiat/Argo onde fora verificado que o veiculo havia sido furtado durante a madruga e que a vitima percebeu pela manhã. O carro foi levado a Delegacia de Mandaguari.

Já na parte da tarde foi registrado o furto de um Fiat Palio, placas AHG-8702. de cor cinza. A vitima informou que deixou seu veiculo estacionado por volta das 08h horas da manhã e quando retornou por volta das 13 horas verificou que o veiculo havia sido furtado.