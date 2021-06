Veículo roubado é recuperado em Mandaguari

17/06/2021 19h10 – Local: PADRE MAX KAUFMANN, JARDIM MORUMBI, MANDAGUARI

Após denúncia anônima recebida pela central de emergência 190, onde estaria um veículo Ford Ka abandonado, a equipe policial foi até o local indicado, no Jardim Morumbi e verificou que o veículo Ford Ka, de cor preta, estava com as placas adulteradas, sendo verificado que o veículo tinha alerta de roubo.

O carro encontrava-se com a chaves e estava aberto. Diante dos fatos, foi encaminhado a delegacia para as providências cabíveis.