Veículos colidem em trevo de Jandaia do Sul

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (23) no trevo da BR-376, próximo ao Parque de Exposições de Jandaia do Sul.

O Fiat Palio de Marumbi cruzou a preferencial do Ford Focus de Apucarana que seguia no sentido Mandaguari – Cambira, provocando a colisão.

No Palio estava um casal e no Focus duas mulheres. A condutora do Focus contou que ainda tirou para a direita para não atingir o Palio no meio.

A equipe da Defesa Civil foi ao local e prestou atendimento aos envolvidos, porém ninguém se feriu com gravidade.